«Роснефть» развивает производство арктических и зимних дизельных топлив

Уникальные катализаторы для получения зимних и арктических сортов дизельного топлива разработаны учеными «Роснефти». Катализаторы созданы на основе благородных металлов, их ключевая особенность - ультранизкое содержание серы. Авторы разработки - ученые ООО «РН-ЦИР» (научный институт Компании).

Первые опытно-промышленные партии инновационных катализаторов выпущены на Новокуйбышевском заводе катализаторов (входит в «Роснефть»). Внедрение новейших разработок в производственный процесс позволит проводить гидроочистку и изодепарафинизацию в одной установке для изготовления экологически чистых арктических и зимних дизельных топлив.

Одна из главных задач инновационного развития нефтепереработки — исключение зависимости от поставок импортных катализаторов. 95% всей нефтепереработки требуют использования катализаторов. «Роснефть» уделяет большое внимание развитию производства катализаторов и по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы, в основном и собственного производства. В периметре НК «Роснефть» катализаторы производятся на заводах в Ангарске, Новокуйбышевске и в ООО «РН-Кат» (Стерлитамак).