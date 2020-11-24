Новые бонды «Роснефти» на 800 млрд рублей заместят истекающие выпуски, задействованные в РЕПО

Новые выпуски облигаций «Роснефти», размещаемые в рамках зарегистрированной «Мосбиржей» программы бондов объемом до 800 млрд рублей включительно, заместят истекающие выпуски, задействованные по сделкам РЕПО, сообщил «Интерфаксу» представитель «Роснефти».

«Размещение двух новых выпусков облигаций ПАО «НК «Роснефть» общим номиналом 800 млрд рублей осуществляется с целью планового замещения используемых в качестве обеспечения по действующим сделкам РЕПО выпусков облигаций компании серии БО-15 - БО-26, срок погашения по которым наступает в декабре 2020 года - феврале 2021 года. Данное размещение носит исключительно технический характер и не повлечет увеличения как размеров общего и чистого долга, так и его стоимости. Компания проводит системную работу по оптимизации условий долгового портфеля, в том числе с учетом сокращения Банком России ключевой ставки, которая за текущий год была снижена 4 раза: в 6,25% до 4,25% годовых», - пояснил он.

Облигации серий БО-15 - БО-17 и БО-24 общим объемом 400 млрд рублей были размещены в декабре 2014 года сроком на 6 лет (погашение 3 декабря 2020 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона по выпускам - 7,85% годовых.

Бонды серий БО-18 - Б0-23 и БО-25 - Б0-26 общим объемом 400 млрд рублей были размещены в январе 2015 года сроком на 6 лет (погашение 18 января 2021 года) по ставке 11,9% годовых. Ставка текущего купона всех выпусков - 6,3% годовых.

«Московская биржа» 17 ноября зарегистрировала программу облигаций «Роснефти» серии 003Р объемом до 800 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Это уже третья программа бондов компании.