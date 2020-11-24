«СР» внесла законопроект о предоставлении 500 тыс. рублей выпускникам вузов

Партия «Справедливая Россия» внесла законопроект о «студенческом капитале», по которому студентам предоставляется 500 тысяч рублей по окончании вуза. Об этом сообщил лидер объединения Сергей Миронов, цитирует его РИА «Новости».

Законопроект о студенческом капитале предполагает, чтобы каждому студенту открывался собственный персональный счет по окончании высших учебных заведений. Окончившим вуз предлагается перечислять 500 тыс. руб., а тем, кто оканчивает техникумы, – 250 тыс. руб.

Миронов читает, что «студенческий капитал» поможет студентам в период поиска работы.

«А кто-то может на эти деньги и создать свое первое дело и начнет свой бизнес», — отметил лидер фракции.

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