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СК возбудит дело после нападения собак на женщину в Северной Осетии

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения собак на женщину в Северной Осетии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения бродячих собак на пожилую женщину в Северной Осетии. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по данному факту, а также представить доклад об установленных обстоятельствах руководителю следственного управления СК по Северной Осетии-Алании Валерию Устову.

До этого стало известно, что стая бродячих собак напала на 85-летнюю жительницу Кизляра около школы, пенсионерку спас проезжавший мимо мужчина.

Инцидент произошел в Кизляре возле одной из школ, местный житель ехал за ребенком, когда заметил, что на обочине дороги от стаи собак пытается отбиться пожилая женщина.

Мужчина выбежал из машины, сумел отогнать псов и отвез пострадавшую в ближайшую амбулаторию. У 85-летней пенсионерки диагностировали перелом в области кисти со смещением и укушенные раны на плече. От госпитализации она отказалась.

Ранее собака набросилась на восьмилетнего мальчика в Ленобласти.

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