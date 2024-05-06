Украинские дальнобойщики бросили грузовики на границе и сбежали в Европу

Украинские дальнобойщики, которых отправляют в международные рейсы, нередко после пересечения границы бросают фуры и сбегают в Европу. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале.

«Иногда машины бросают сразу после пересечения границы прямо с грузом, оставляют на стоянке, отключают телефон и уезжают, но таких случаев не так много, так как водитель несет ответственность за груз, а это уже уголовная ответственность. Чаще грузовики бросают после того как разгружаются: ставят на стоянку, сбрасывают геолокацию и уезжают», — пожаловался представитель транспортной организации.

Он добавил, что украинцы намеренно пытаются получить права на управление грузовиком, чтобы на нем пересечь границу. В связи с этим в международные рейсы в компании стали отправлять только «проверенных» людей. По словам источника, из-за сбежавших водителей у транспортных организаций стали появляться проблемы, поскольку их добавляют в так называемый «красный список». Впоследствии водителям компании могут отказать в пересечении границы.

Отмечается, что с оставленных фур часто снимают автозапчасти.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины стали отбирать у мирных жителей автомобили и мототранспорт из-за острого дефицита военной техники на Сватовско-Кременском участке фронта. У мирного населения забирают грузовые автомобили, микроавтобусы, мотоциклы и пр. При этом нередко транспорт конфискуют без соблюдения нормативно-правовых норм. Отобранные авто несколько модифицируют: в частности, перекрашивают, наносят опознавательные знаки ВСУ и наваривают железные листы для бронезащиты.

Ранее в Москве обнаружили автомобиль с разобранным БПЛА самолетного типа.