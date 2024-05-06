Анна Ковальчук вспомнила о проклятии «Мастера и Маргариты»

Актриса Анна Ковальчук, которая сыграла Маргариту в экранизации романа Булгакова режиссера Владимира Бортко, рассказала aif.ru о проклятии фильма.

«Признаюсь, задумывалась об этом из-за общественного мнения. Но потом поговорила с батюшкой. Да и сам Бортко получал благословение на эту работу. И мне было сказано — травинка не шевельнется без повеления бога. То есть господь вложил в руки Булгакову перо, и он написал эту книгу», — вспомнила Ковальчук.

При этом актриса заверила, что не наблюдала ничего мистического во время съемок сериала Бортко. Ковальчук выразила мнение, что в каждой женщине есть доля ведьмы, так как ведьма — это ведущая мать. Она не считает это слово оскорблением, так как ведущая мать всегда знает, как сделать так, чтобы гостям и родственникам в ее доме было хорошо и уютно.

«Когда-то расстраивалась, если меня называли ведьмой после «Мастера и Маргариты». Но сейчас понимаю, что обладаю какой-то внутренней женской силой, которая влияет на других людей, на пространство в этом мире», — пояснила Ковальчук.

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