Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ковальчук рассказала, на что потратила первый гонорар

Актриса Анна Ковальчук потратила первый гонорар на диван

close
100%
Сергей Компанийченко/РИА «Новости»

Актриса Анна Ковальчук призналась в беседе с aif.ru, что получила свой первый гонорар в 19 лет.

Ковальчук потратила на свои первые деньги, полученные за актерскую игру, на диван. По словам артистки, тогда такая покупка казалась ей «верхом счастья». При этом она отметила, что всегда стремилась к заработку. Она начала работать еще в школьные годы.

«Продавала какие-то шарики. Но, думаю, что нынешние дети так же растеряны, как и мы были в свое время. Просто их сейчас готовят к тому, что надо принимать какое-то решение. Для них сейчас созданы такие правила, а у нас были другие», — поделилась актриса.

Ковальчук отметила, что в детстве была очень скромной, зажатой и не могла высказывать свои чувства. Она назвала наглыми современных подростков.

«С другой стороны, они просто хотят заявить о себе, хотят внимания, любви. Их поведение вызвано недостатком внимания. Они умеют кричать, умеют громко заявить о себе, а вот я не могла, не умела. Думала, чем тише воды и ниже травы я буду, тем прекраснее», — рассказала артистка.

Ранее Айза захотела продать сеть салонов красоты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами