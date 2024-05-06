Ковальчук рассказала, на что потратила первый гонорар

Актриса Анна Ковальчук призналась в беседе с aif.ru, что получила свой первый гонорар в 19 лет.

Ковальчук потратила на свои первые деньги, полученные за актерскую игру, на диван. По словам артистки, тогда такая покупка казалась ей «верхом счастья». При этом она отметила, что всегда стремилась к заработку. Она начала работать еще в школьные годы.

«Продавала какие-то шарики. Но, думаю, что нынешние дети так же растеряны, как и мы были в свое время. Просто их сейчас готовят к тому, что надо принимать какое-то решение. Для них сейчас созданы такие правила, а у нас были другие», — поделилась актриса.

Ковальчук отметила, что в детстве была очень скромной, зажатой и не могла высказывать свои чувства. Она назвала наглыми современных подростков.

«С другой стороны, они просто хотят заявить о себе, хотят внимания, любви. Их поведение вызвано недостатком внимания. Они умеют кричать, умеют громко заявить о себе, а вот я не могла, не умела. Думала, чем тише воды и ниже травы я буду, тем прекраснее», — рассказала артистка.

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