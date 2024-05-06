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Начались съемки фильма про борьбу Пересильд с искусственным интеллектом

В Таиланде начались съемки фильма «ON» с Юлией Пересильд в главной роли

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Максим Блинов/РИА Новости

В Таиланде начались съемки фильма «ON» с Юлией Пересильд в главной роли. Об этом пишет «Российская газета».

Сюжет рассказывает о девушке-программисте по имени Ксения, которая приезжает отдохнуть в загородный дом в Таиланде. Ее сразу же встречает заботливый мужской голос «умного» дома, который представляется Маркусом и начинает фактически ухаживать за главной героиней. Он знает ее предпочтения, привычки, обхаживает Ксению вниманием и даже отказывается выпускать из дома, так как считает, что сам знает, как будет лучше для нее.

«Про что это кино? Если глубоко взглянуть, то оно, конечно, про отношения между мужчинами и женщинами и про то, что мы часто не знаем, чего мы хотим. Точнее, так нам кажется, что мы все знаем, но, встречаясь с собственными желаниями, — понимаем, что хотели совсем другого. А если просто, два героя — она и он», — пояснила Пересильд.

Съемки пройдут на Пхукете в течение месяца, а завершатся в июне в Москве. Релиз фильма режиссера Евгения Корчагина запланирован на 2025 год.

Ранее Филипп Киркоров похвастался главной ролью в полнометражном фильме.

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