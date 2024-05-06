«Исчезнувший» самолет благополучно совершил посадку в Шереметьево

Пропавший с радаров самолет A-321 компании Nordwind с направлением Москва — Оренбург благополучно совершил посадку в московском международном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Росавиации.

Согласно данным, приземление зафиксировано в 15:05 по московскому времени.

Другой дополнительной информации пока не приводится.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщал, что самолет, летящий из Москвы в Оренбург, внезапно исчез с радаров. Перед этим воздушное судно успело подать сигнал тревоги. Отмечается, что самолет летел на малой высоте в сторону аэропорта перед тем, как «пропасть». Он провел в полете 30 минут. Самолет снизился до высоты 3 тысячи метров. Позднее Flightradar зафиксировал локацию пропавшего самолета, он продолжал отображаться на радарах портала и двигался в сторону «Шереметьево».

Ранее автомобиль протаранил самолет в аэропорту Якутска.