Шаляпин призвал забыть Пугачеву

Певец Прохор Шаляпин заявил в беседе с teleprogramma.pro, что необходимо забыть об Алле Пугачевой.

Шаляпин назвал Пугачеву «наглой теткой».

«Пусть сидят себе. Все получили. Все потеряли. Все! Следующая страница истории», — отметил артист.

3 мая Пугачева высказалась о финале шоу «Голос». Тогда она назвала Георгия Русских и Анастасию Садковскую своими фаворитами. При этом она не упомянула победителя нового сезона Богдана Шувалова.

Шаляпин считает, Пугачева намеренно выделила среди участников проекта тех, кто в итоге не победил.

«Вот иногда видишь, что человек поет хорошо. А понимаешь, что звезды из него не будет, потому что звезда — это не песня, это не пение как таковое, это мышление. Понимаете, антистресс — это выносить невероятные нагрузки, психические, уметь абстрагироваться. Это способ мышления, поэтому она вредничает. Она нарочно. Она понимает, что у Богдана больше шансов. И вот нарочно пытается пропиариться, ухватиться за молодежь», — заявил певец.

По словам Шаляпина, у него вызывает омерзение попытки привлечь внимание к Пугачевой в СМИ. Исполнитель считает, что пора «сменить пластинку» и перестать писать о Примадонне.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

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