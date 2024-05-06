Турист из Москвы забрался на карниз калининградского музея, выпил и заснул

В Калининграде полицейские сняли с карниза областного музея изобразительных искусств туриста. Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал «ЯНТАРНЫЙ ДЛБ (Калининград)».

Отдыхающий из Москвы забрался на историческое здание биржи Кенигсберга, в котором сейчас базируется музей, 5 мая. По данным канала, молодой человек расположился на карнизе биржи, где он сначала распивал спиртные напитки, а затем заснул. Через некоторое время мужчину заметили прохожие и вызвали полицию. Сотрудник МВД аккуратно пробрался по краю карниза и помог гостю города спуститься на землю.

До этого пожарные спасли мальчика, который во время игры забрался на крышу дома и застрял в дымоходе. Ребенок выбрался на кровлю через окно, забрался в верхнюю часть трубы от печки и не смог выбраться самостоятельно.

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