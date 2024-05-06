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Great Wall официально подтвердил выход двух новых моделей Wey на рынок России

В России будут продавать кроссовер Wey 07

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«Газета.Ru»

В России до конца года появятся новые модели от автобренда Wey (принадлежит Great Wall). Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал исполнительный директор «Хавейл Мотор Рус» Андрей Акифьев.

«Мы до конца года запустим еще две модели в рамках модельной линейки Wey. Тем самым мы ожидаем, что интерес к этой марке путем добавления моделей тоже будет расти. Модельная линейка Wey в России будет состоять из трех моделей до конца года», — заявил он.

Акифьев пояснил, что речь идет, в частности, о появлении на отечественном рынке кроссовера Wey 07, который аналогичен популярному среди россиян Lixang L9. Для новинки будет доступен официальный сервис и гарантийное обслуживание.

Wey 07 — это параллельный кроссовер, ДВС которого физически связан с колесами. Примерная мощность силовой установки — 400-500 л.с. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 6 секунд, на одной зарядке он может проехать 1,2 тыс. км.

До этого сообщалось, что автобренд Haval привезет в Россию внедорожник Tank 700 до конца текущего года. Отмечается, что на отечественном рынке он станет флагманом модельного ряда.

Ранее россиянам рассказали о четырех новинках параллельного импорта в мае.

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