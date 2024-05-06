«С Соболевым можно пособачиться»: Черчесов о конфликтах в «Спартаке»

Бывший тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о конфликтах в «Спартаке» при бывшем тренере Гильермо Абаскале. Его слова передает «Матч ТВ».

«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать.

Но Джикия — это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним все можно спокойно обсудить», — сказал Черчесов.

14 апреля Гальермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». После рестарта сезона команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Капитан команды Георгий Джикия при нем потерял место в стартовом составе, а Александр Соболев стал выходить на замену.

После 27 туров РПЛ «Спартак», набрав 43 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице. В этом туре красно-белые сыграли вничью 0:0 с «Пари НН». В таблице на данный момент троевластие — у «Динамо», «Зенита» и «Краснодара» по 50 набранных очков.

Ранее Черчесов допустил возможную работу в «Спартаке».