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Российской нефтегазовой отрасли грозит дефицит кадров

Bloomberg: армия и ОПК переманивают персонал у российских нефтегазовых гигантов

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Shutterstock

Демографический кризис, вызванный низкой рождаемостью в 1990-х годах, а также высокие заработки в армии и оборонной промышленности привели к дефициту рабочих рук в нефтегазовых компаниях России. Об этом пишет Bloomberg.

По данным Kasatkin Consulting (бывшая дочка Deloitte в РФ. — Прим. «Газеты.Ru»), в этом году российской нефтегазовой отрасли не хватает около 40 тыс. сотрудников. Компании значительно увеличили количество вакансий, ища не только квалифицированных специалистов, но и рабочих низкой квалификации.

Энергетические гиганты вынуждены конкурировать за персонал с армией и оборонными предприятиями, которые предлагают более высокую зарплату. Отсутствие кадров бьет по всем отраслям экономики России, отмечает ЦБ РФ. В январе-феврале средняя зарплата в нефтегазовом секторе составляла около 125 200 рублей ($1340) в месяц, что ниже армейских окладов с учетом премий, отметило издание.

На высвобождающиеся рабочие места энергокомпании вынуждены нанимать людей предпенсионного возраста. Многие из них предпочитают продолжать работу как можно дольше вместо ухода на пенсию, как это было раньше.

Проблема дефицита кадров не нова для России, но конфликт на Украине серьезно ее обострил. С начала конфликта поток трудовых мигрантов из стран бывшего СССР в РФ сократился в 4 раза.

По данным Росстата, в 2023 году чистый приток иностранных рабочих составил всего 110 000 человек при потребности в 1,86 млн работников, пишет издание.

До этого стало известно, что россияне стали чаще менять место работы.

Ранее на Украине снизилась численность рабочей силы.

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