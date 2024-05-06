Ракетная опасность объявлена в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о том, что в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в публикации.

Глава региона призвал укрыться в помещениях без окон.

До этого губернатор Гладков заявлял, что число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на две «Газели», которые везли сотрудников компании «Агро-Белогорье» на работу, достигло 35. Также глава региона опубликовал фотографию с места инцидента. Также губернатор региона заявил, что ВСУ сменили тактику и перешли к массовым нападениям на мирных. Подробнее о ситуации с атаками беспилотников ВСУ на Белгородскую область — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.