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Суд в Казани взыскал с Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей в пользу гимназии №175

Суд в Казани взыскал с Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей за ущерб гимназии

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Максим Богодвид/РИА Новости

Суд Казани удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей в пользу гимназии №175. Об этом сообщает портал «Татарстан24».

По информации издания, чтобы выплатить эту сумму, долю Галвиева в квартире выставят на торги. Суд также назначил Галявиеву 200 тыс. рублей штрафа и 22 млн рублей, выплачиваемых семьям пострадавших.

В 2023 году стало известно, что устроивший стрельбу в школе Казани Галявиев будет отбывать срок в ИК-6 в Соль-Илецке Оренбургской области, известной как «Черный дельфин».

За стрельбу в казанской гимназии №175 Галявиев получил пожизненный срок. В тюрьме он пообещал написать книгу, а доходы от ее публикации направить семьям пострадавших.

Ранее прокуратура Татарстана предъявила иск стрелку в казанской школе Галявиеву.

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