Под Омском обрушился водяной коллектор

В поселке Новоомском Омской области разрушился водяной коллектор, под обломками сейчас находится по меньшей мере один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства безопасности в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Предварительно под завалом находится один человек», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, на месте инцидента работают сотрудники аварийных служб.

Водяной коллектор — это коллекторная система водоснабжения, которая распределяет потоки жидкости по потребителям. Специальная трубопроводная арматура в виде гребенок направляет отдельные порции воды одновременно в несколько труб.

В январе губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Новочеркасске произошла авария в канализационном коллекторе диаметром 800 мм и глубиной 7,5 м. Аварийные службы трудились над ликвидацией последствий повреждения.

Ранее пенсионерка провалилась в коллектор во время сбора грибов.