Зеленский вновь предложил продлить военное положение и мобилизацию

Законопроекты о продлении с 14 мая военного положения и всеобщей мобилизации на Украине внесли в Верховную раду. Об этом сообщили на сайте украинского парламента.

Документ внес глава государства Владимир Зеленский. В проектах предлагается продлить срок действия военного положения с 05:30 мск 14 мая на 90 суток. Одновременно пролонгируют и всеобщую мобилизацию.

В парламенте напомнили, что военное положение и всеобщую мобилизацию ввели на Украине 24 февраля 2022 года. С этого момента она неоднократно продлевалась.

Накануне стало известно, что одной категории украинцев продлили бронь по мобилизации. Соответствующее постановление в пятницу, 3 мая, подписал премьер-министр Денис Шмыгаль. В документе сказано, что отсрочка от призыва на военную службу автоматически продлится для сотрудников, работающих на железной дороге, еще на один месяц. По данным, которые озвучил председатель правления «Укрзализныцы» Евгений Лященко, число сотрудников компании составляло более 190 тыс. человек.

Ранее украинские военкоматы http://www.gazeta.ru/social/news/2024/05/03/22932133.shtml» target=«_blank»>получили возможность штрафовать граждан без решения суда.