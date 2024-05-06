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Россиянка схватила за голову чужого ребенка в торговом центре

В торговом центре Омска пьяная женщина схватила за голову чужого ребенка

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Инцидент Омск/VK

Посетители торгового центра Омска вызвали бригаду скорой помощи из-за неадекватного поведения женщины. Об этом сообщает паблик «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в торговом комплексе «Амурский» на улице Челюскинцев. Как рассказали очевидцы, женщина, которая, предположительно, находилась в состоянии опьянения, вела себя неадекватно, в частности кидалась на людей. Вместе с омичкой в ТЦ был ее ребенок.

На кадрах опубликованного видео женщина бросается на чужого ребенка и хватает его за голову. После этого посетители комплекса вызвали медиков.

В пресс-службе УМВД по Омской области в беседе с изданием Om1.ru сообщили, что женщину доставили в токсикологический центр, а мальчика забрал отец.

До этого в Москве мужчина ударил бывшую жену ножом в торговом центре. Ударивший ее ножом мужчина скрылся с места происшествия, однако сотрудники правоохранительных органов задержали его по горячим следам в подмосковных Люберцах.

Ранее мужчина трижды ударил почтальона ножом, потому что давно не получал писем.

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