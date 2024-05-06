Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов счел заявление лидера демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хакима Джеффриса о возможной отправке войск на Украину маскировкой, чтобы отвлечь внимание населения от внутренних проблем страны под видом якобы российской угрозы. Его слова приводит РИА Новости.

«Представители правящего режима в США будут пытаться любой ценой удержаться у власти, запугивая население и спекулируя на мнимой российской угрозе. Отсюда заинтересованность в дальнейшей эскалации конфликта на Украине, агрессивная военная риторика по отношению к России, попытка поднять градус противостояния и раскачать ситуацию», — сказал Рогов.

По его словам, подобные рассуждения являются попыткой отвлечь внимание американцев от экономических проблем внутри Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что США и Британия будут последними, кто отправит войска на территорию Украины.

6 мая лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что в случае поражения Украины Вашингтону, возможно, придется вмешаться в конфликт, задействовав свои войска.

По словам конгрессмена, США не могут позволить Украине пасть, потому что в этом случае значительно возрастет вероятность военного вмешательства Вашингтона в конфликт.

Ранее Шмыгаль позитивно оценил возможность отправки войск Запада на Украину.