Рубль вырос на 34 копейки к доллару и евро в начале торговой сессии

На открытии торгов во вторник, 24 ноября, курсы доллара и евро снизились, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.02 мск, курс доллара упал на 34 коп. и составил 75,84 рублей. В свою очередь, евро аналогично снизился на 34 коп., до 89,86 руб.

При этом индекс Мосбиржи вырос на 1%.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мечтать не вредно: когда доллар будет стоить 45 рублей

— Рубль укрепляется к доллару и евро

— Официальный курс евро составил 89,93 рубля