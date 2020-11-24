Рубль вырос на 34 копейки к доллару и евро в начале торговой сессии
Ник Пригоров
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На открытии торгов во вторник, 24 ноября, курсы доллара и евро снизились, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 10.02 мск, курс доллара упал на 34 коп. и составил 75,84 рублей. В свою очередь, евро аналогично снизился на 34 коп., до 89,86 руб.
При этом индекс Мосбиржи вырос на 1%.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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