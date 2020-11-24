В Совфеде рассказали об индексации пенсий в грядущем году

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала, какой будет индексация пенсий в грядущем году. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По ее словам, в среднем пенсии увеличатся на тысячу рублей. Так, страховые выплаты неработающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%, инфляция при этом должна составить 3,7–3,8%.

Кроме того, с 1 февраля будут увеличены денежные пособия ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий. В данном случае индексация будет зависеть от индекса потребительских цен за прошлый год, сейчас он равен 3,8%.

Бибикова также добавила, что с 1 апреля возрастут социальные пенсии. Их поднимут на величину «прогнозного индекса роста прожиточного минимума пенсионера», который в настоящий момент составляет 2,6%.

В заключении сенатор добавила, что в условиях пандемии коронавируса важно помогать пожилым людям не только материально, но и социально.