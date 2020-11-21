Путин сравнил мировой экономический кризис с «Великой депрессией»
Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, заявил, что нынешний мировой экономический кризис, вызванный коронавирусом, сравним с положением дел во времена «Великой депрессии». Об этом пишет РИА «Новости».
«Эпидемия коронавируса, глобальный локдаун и замораживание экономической активности запустили системный экономический кризис, которого современный мир со времен Великой депрессии еще не знал», — сказал Путин.
Он также подчеркнул беспрецедентный масштаб проблем, с которым человечество столкнулось в 2020 году.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.
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