Медцентр в Уругвае договорился о поставке 1,5 млн доз вакцины «Спутник V»

Уругвайский медицинский центр Casmu подписал договор с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о поставках в страну 1,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В Латинской Америке рассчитывают получить их в январе 2021 года после одобрения ВОЗ. Об этом в интервью радио Oriental сообщил президент медцентра Рауль Родригес.

«Мы подписали соглашение и стали местным представителем вакцины «Спутник V», — сказал Родригес.

Он отметил, что компания зарезервировала вакцину для 1,5 млн человек, по две дозы.

Родригес также добавил, что Casmu ожидает завершения третьей фазы клинических испытаний препарата и одобрения со стороны ВОЗ для того, чтобы начать дистрибуцию.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 57 млн заболевших, свыше 40 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов скончались. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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