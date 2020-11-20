Сеул создаст фонд для сотрудничества с Россией в сфере водородной энергетики

Южная Корея приняла решение организовать специализированный фонд для сотрудничества с Москвой в сфере водородной энергетики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Николая Корчунова.

«Корейское правительство приняло решение о формировании специального фонда для взаимодействия с Россией в области водородной энергетики», — заявил Корчунов.

Дипломат отметил, что накануне провел консультации с директором департамента МИД Южной Кореи по этому вопросу.

На встрече представитель Сеула подтвердил заинтересованность в развитии отношений с РФ в энергетической сфере.

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