Каждая пятая женщина потеряла работу во время пандемии

Во время пандемии коронавируса каждая пятая женщина потеряла работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты онлайн-опроса «Одноклассников» и исследовательского центра ResearchMe.

Отмечается, что больше других лишились работы женщины 18-24 лет (30%). 36% тех, кто потерял работу во время пандемии, пока не нашли ее. Респондентки от 25 до 34 лет отмечали, что трудоустройству мешало наличие ребенка (22%), а для женщин старше 45 лет найти работу оказалось трудно из-за возраста (49%).

Также опрос показал, что во время пандемии у 61% трудоустроенных снизился ежемесячный доход.

Опрос был проведен среди 1603 женщин старше 18 лет для образовательного фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest.