Москва заложила в бюджет почти 80 млрд рублей на непредвиденные расходы

Почти 80 млрд руб. заложено на непредвиденные расходы в бюджете Москвы на 2021 год. Об этом сообщила глава столичного департамента финансов Елена Зяббарова, передает РИА «Новости».

«Объем резервного фонда, который нам позволен, мог бы составить 90 млрд руб., у нас планируется 78. На какие цели? На те цели, которые невозможно сейчас при формировании бюджета предусмотреть и сразу же заложить объемы ассигнований по соответствующим госпрограммам», — заявила Зяббарова.

По ее словам, такие резервы позволяет сформировать федеральное законодательство. Они не могут превышать 3% от расходной части бюджета.

Она отметила, что в текущем году почти весь резервный фонд города был израсходован на борьбу с пандемией коронавируса и ее последствиями.

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