Названы самые популярные в России сферы для подработки

Россияне назвали самые популярные области для подработки, передает ТАСС со ссылкой на совместное исследование сервисов «Работа.ру» и «СберУслуги».

Его результаты показали, что 18% россиян предпочли бы подрабатывать в сфере ремонта, по 11% — в сфере красоты и образования, 8% — маркетинга и связей с общественностью. Наиболее популярные области для подработки среди оставшейся трети россиян — бухгалтерское дело, юридическое консультирование, строительство и охрана.

Коммерческий директор сервиса «Работа.ру» Владимир Корицкий отметил стремительный рост интереса россиян к подработкам, так как за период пандемии коронавируса многие обучились новым профессиям или нашли хобби, которые можно монетизировать.

Опрос был проведен в ноябре среди 6 200 респондентов из всех регионов РФ.

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