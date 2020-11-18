Раскрыт новый способ мошенничества перед «черной пятницей»

Мошенники в преддверии «черной пятницы» пытаются обмануть россиян, обращаясь ним с предложениями различных акций от крупных банков, передает РИА «Новости».

Как рассказала агентству старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, к «черной пятницей» злоумышленники предлагают людям различные банковские продукты с большими скидками.

«Это могут быть предложения оформить кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам», — сообщила эксперт.

Она добавила, что мошенники также могут предлагать снижение процента по кредиту и другие «вкусные» скидки.

Так называемая «Черная пятница» в этом году пройдет с 27 по 29 ноября.

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