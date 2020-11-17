Россияне рассказали об ожиданиях от доллара и евро в 2021 году

Большинство россиян ждет, что курс доллара в начале 2021 года останется на уровне 80 рублей, а евро — на уровне 95 рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования Rambler Group об ожиданиях россиян от наступающего года.

В 2021 году россияне собираются перераспределить свои денежные ресурсы в сторону самого необходимого, однако совсем отказываться от крупных покупок не планируют.

Среди самых распространенных расходов названы товары первой необходимости (33%), покупка недвижимости (15%), а также ремонт, приобретение бытовой техники и мебели (13%). 9% намерены вкладывать средства в развитие бизнеса.

Четверть опрошенных планирует вкладывать свободные деньги в иностранную валюту, 48% респондентов считают, что курс доллара и евро в начале следующего года останется на уровне пиковых значений 2020 года.

При этом 27% респондентов считают, что доллар и евро превысят отметку в 100 рублей. 25% считает, что доллар опустится до 70 рублей, а евро – до 85.

24% собирается хранить накопления в виде наличных, 20% — на банковском счете, 10% — в виде вклада.

Кроссплатформенное исследование Rambler Group проводилось в период с 9 по 13 ноября включительно на всех медиаресурсах холдинга. В нем приняло участие почти 30 тысяч пользователей со всей России.