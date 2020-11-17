Huawei продает бренд смартфонов Honor

Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei объявила о продаже части своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что Huawei решила продать все активы Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology.

Причиной стала «постоянную недоступность технических компонентов», необходимых для производства мобильных устройств.

Минторг Соединенных Штатов в 2019 году внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в США. В августе 2020 года американские власти ограничили доступ 38 дочерним компаниям Huawei к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.

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