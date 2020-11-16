Биржевые индексы США показали рост после данных об эффективности вакцины Moderna

Основные индексы США показали рост на бирже Нью-Йорка на фоне новостей об эффективности разрабатываемой компанией Moderna вакцины от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1,23%, до отметки в 29 843,06 пункта.

При этом индекс S&P 500, включающий акции 500 крупнейших американских компаний, вырос на 27,29 пункта, до уровня 3 612,44.

В свою очередь индекс электронной биржи Nasdaq отметил рост на 0,06%, до отметки в 11 836,66.

27 июля Moderna сообщила о переходе к третьей фазе клинических испытаний экспериментальной вакцины от коронавируса. В ней приняли участие около 30 тысяч добровольцев, что является крупнейшим в мире по числу добровольцев тестированием вакцины от коронавируса.

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