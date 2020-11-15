После успешного запуска ЕГРН в масштабах всей страны Абрамченко приступает к реформированию лесного комплекса РФ

С октября этого года Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) заработала по всей стране, что должно значительно сократить сроки проведения регистрации прав и кадастрового учета, пишет «Лента.ру».

До этого существовали две разрозненные системы учета недвижимости в каждом из субъектов: государственный кадастр недвижимости и государственный реестр прав, а также еще сотни сопутствующих информационных сервисов, направленных на оказание услуг гражданам или бизнесу.

Кардинальные изменения наметились четыре года назад, когда Росреестр возглавила статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Виктория Абрамченко. Перед ней была поставлена задача с нуля создать единую информационную систему и центр IT-компетенций именно внутри ведомства.

По словам управляющего директора «Домклик» Сбербанка Алексея Лейпи, именно при Абрамченко Росреестр фактически перешел с бумажного оформления прав на цифровой формат.

«Например, развивалась электронная регистрация, когда купить квартиру и оформить на нее права собственности стало возможным в ипотечных центрах банков сразу на месте — без походов в МФЦ или сам Росреестр. Все внутренние процессы для обеспечения сделок проходили в электронной форме, а гражданин получал результат без хождения по инстанциям», — отметил Лейпи.

Еще одно масштабное изменение на рынке недвижимости в момент прихода Виктории Абрамченко — разработка и принятие нового закона о проведении кадастровой оценки. С 2017 года кадастровую оценку недвижимости для последующих расчетов налогов на квартиры, дома, дачи и гаражи физлиц начали проводить не рыночные оценщики, а государственные. Для этого в каждом регионе страны создавались специальные госучреждения (ГБУ).

Кроме того, была практически ликвидирована текучка персонала Росреестра и Кадастровой палаты.

В новом же правительстве Мишустина Виктория Абрамченко была назначена на пост вице-премьера: теперь она отвечает еще и за сельское хозяйство, рыбохозяйственный комплекс, природопользование, охрану окружающей среды, лесной комплекс. Вместе с тем Абрамченко продолжила курировать Росреестр, чтобы завершить внедрение новой системы. «Сейчас необходимо будет завершить внедрение ФГИС ЕГРН в 34 субъектах РФ. Я бы предложила начинать с больших территорий: Москвы, Московской области, с крупных субъектов Российской Федерации», — сказала Виктория Абрамченко, представляя коллективу Росреестра нового руководителя Олега Скуфинского.

В итоге важнейший для страны цифровой проект в сфере недвижимости завершился в конце октября. Все 85 субъектов страны перешли на работу в Федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН), объединившей данные государственного кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав.

Теперь по итогам совещания, прошедшего 30 сентября у президента России Владимира Путина перед Абрамченко поставлена задача по декриминализации и развитию лесного комплекса.

«Изменение подходов к развитию отрасли мы рассматриваем через призму сразу нескольких направлений. Это и работа над нормативно-правовым регулированием, цифровизацией и усилением контроля. Именно эти блоки и соответствующие мероприятия вошли в план по декриминализации и развитию лесного комплекса», — поделилась планами реализации поручения президента Виктория Абрамченко.