ЦБ рассказал, как россиян исключат из базы о мошеннических переводах
Ника Пикекатлет
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В Банке России рассказали о порядке исключения российских граждан из базы данных о мошеннических переводах. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ЦБ уточнили, что клиент, который ранее был внесен в данную базу, может подать соответствующее заявление в банк очно или онлайн.
Регулятор отметил, что решение об исключении принимается при учете информации, которая поступит от кредитных организаций после направленного запроса.
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