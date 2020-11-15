ЦБ рассказал, как россиян исключат из базы о мошеннических переводах

В Банке России рассказали о порядке исключения российских граждан из базы данных о мошеннических переводах. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ЦБ уточнили, что клиент, который ранее был внесен в данную базу, может подать соответствующее заявление в банк очно или онлайн.

Регулятор отметил, что решение об исключении принимается при учете информации, которая поступит от кредитных организаций после направленного запроса.

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