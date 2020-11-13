Рынки оценили квартальные результаты «Роснефти»

Акции «Роснефти» — единственные среди российских нефтяных компаний, завершившие в пятницу торги на Московской бирже в устойчивом плюсе после публикации квартальной отчётности НК.

Так, за акцию «Роснефти» давали 415,1 руб (+0.7%) на фоне снижения цен на нефть. В частности, нефть марки Brent снизилась на 1.6% до $42.8 за барр.

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Согласно опубликованной в пятницу отчётности, в третьем квартале EBITDA «Роснефти» в 2,2 раза превысил аналогичный показатель второго квартала, составив 366 млрд рублей.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что за девять месяцев текущего года «Роснефть» сгенерировала свободный денежный поток в сумме 352 млрд рублей или $5,4 млрд, что позволило не только полностью выполнить обязательства перед акционерами по выплате дивидендов за 2019 год, но и продолжить снижение долга.

По его словам, с начала года сумма финансового долга и торговых предоплат была снижена на $5,7 млрд.

Опубликованные в пятницу квартальный отчет прокомментировал инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Это достаточно хорошие результаты в силу того, что год непростой, показатель EBITDA превысил в 1,2 раза показатель первого — доковидного — квартала. А EBITDA – это главный фактор, на который обращают внимания инвесторы. Кроме того, у компании достаточно сильная генерация свободного денежного потока, и сама его доходность – больше 18%, это выше, чем у мировых мейджоров», - отметил эксперт.

«Свободный денежный поток – важный показатель как с точки зрения дивидендных выплат, так и с точки зрения погашения долгов. Также с начала года долг и торговые обязательства уменьшились на $5,7 млрд, то есть – долговая нагрузка на комфортных уровнях. А бухгалтерский убыток связан с курсовыми разницами и носит не денежный характер, он не отражает реальную экономическую ситуацию», - резюмировал Суверов.