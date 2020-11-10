ЦБ рекомендовал банкам ввести лимит на обналичивание денег на кассах магазинов
Центробанк России дал банкам рекомендации по услуге снятия наличных денег на кассах магазинов. Банкам рекомендовано ограничить их выдачу, чтобы «минимизировать риски вовлечения торгово-сервисных предприятий (ТСП), предоставляющих услугу cash-out, в противоправную деятельность», сказано в информационном письме, опубликованном на сайте регулятора.
Так, предлагается, чтобы максимальная ежедневная сумма выдачи для физического лица составила 5 тыс. руб., а ежемесячная — не более 30 тыс. руб.
Кроме того, ЦБ советует снимать средства только с карт физических лиц. В письме указывается, что по корпоративным картам данную услугу предоставлять нельзя. Речь идет о платежных картах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В Центробанке считают, что такая мера позволит уменьшить риски попадания поддельных банкнот и монет в обращение.
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