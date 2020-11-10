Лукашенко потребовал создать профсоюзы на всех частных предприятиях Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал потребовал до конца года создать профсоюзы на всех частных предприятиях страны, пишет агентство БелТА.

«Мы с вами договаривались, что до конца этого года профсоюзные организации будут созданы на всех частных предприятиях. Этот вопрос до конца года должен быть решен», — сказал Лукашенко на встрече с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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