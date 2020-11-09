Минсельхоз РФ не имеет сведений о коронавирусе на российских зверофермах
В Минсельхоз не поступали сведения о выявлении коронавируса у животных на зверофермах. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на сообщение ведомства.
«В настоящее время ведомство ведет активную работу, направленную на обеспечение бесперебойной работы предприятий отрасли в условиях пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швейцарии были выявлены случаи заражения коронавирусом, связанные с фермами по разведению норок.
Ранее мутацию коронавируса выявили на норковых фермах в Дании. Из-за этого на северо-востоке страны ввели специальные ограничения.
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