Евро упал ниже 90 рублей

Евро продолжает дешеветь на фоне роста стоимости котировок нефти марок Brent и WTI, свидетельствуют данные торгов.

Курс евро расчетами «завтра» на 18.26 мск потерял 2,065 руб. и опустился до отметки 89,9475 руб. Курс доллара снизился на 1,61 руб., до 75,8 руб.

В понедельник, 9 ноября, доллар уже опускался до минимума с 22 сентября — 75,85 руб., а евро до минимума с 26 октября — 90 руб.

В это же время январский фьючерс на нефть Brent вырос на 8,52%, до $42,81 за баррель, а декабрьский фьючерс WTI увеличился на 9,72 и составил $40,75 за баррель.

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