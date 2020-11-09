Рубль усиливает рост к доллару и евро
Дарья Тарасенко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Рубль растет против основных резервных валют на Московской бирже.
Курс доллара расчетами «завтра» на 15.57 мск снизился на 1,44 руб. и составил 75,97 руб. В свою очередь, курс евро потерял 1,61 руб., до 90,40 руб.
Фьючерс на нефть Brent подорожал на +9,13 — $43,05 за баррель, а стоимость нефти марки увеличилась на 10,41% — $41,01 за баррель.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ЦБ сообщил о росте незаконного обналичивания через исполнительные листы
— Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов