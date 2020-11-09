Рубль усиливает рост к доллару и евро

Рубль растет против основных резервных валют на Московской бирже.

Курс доллара расчетами «завтра» на 15.57 мск снизился на 1,44 руб. и составил 75,97 руб. В свою очередь, курс евро потерял 1,61 руб., до 90,40 руб.

Фьючерс на нефть Brent подорожал на +9,13 — $43,05 за баррель, а стоимость нефти марки увеличилась на 10,41% — $41,01 за баррель.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

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