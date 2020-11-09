Официальный курс евро составил 91,5 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 10 ноября повысился на 14,39 коп. и составил 91,4953 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара сократился на 23,6 коп. и достиг 76,9515 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) снизилась на 7,8 коп., до 83,4962 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
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