Эксперт спрогнозировал дальнейшее падение рубля

Исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов спрогнозировал рост курса доллара до 85 рублей в ближайшие месяцы и посоветовал гражданам покупать валюту, сообщает агентство «Прайм».

«В этом году отечественная валюта стала первой в мире по темпам девальвации, обогнав турецкую лиру и бразильский реал — рубль потерял более 20% своей стоимости», — указал специалист.

По его словам, этот тренд сохранится и в ближайшие месяцы, так как объективных причин для укрепления рубля нет: цены на нефть продолжают падать, российская экономика находится в глубокой рецессии, а пандемия коронавируса продолжит оказывать влияние на экономическую жизнь еще долгое время.

«В этой связи сейчас россияне активно приобретают наличную валюту, создавая мультивалютную корзину — это наиболее разумный и взвешенный подход при девальвации национальной валюты в экономический кризис», — заключил Иванов.

За прошедшую неделю курс рубля продолжил падать по отношению к основным мировым валютам, доллар на основных площадках к окончанию торгов в пятницу стоил более 77 рублей.

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