Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара превысил 80 руб. впервые с 30 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 66 коп., до 80,19 руб. (10.03 мск).

В то же время январский фьючерс на нефть Brent снизился на 3,56%, до $36,59 доллара за баррель.

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