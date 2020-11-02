Курс доллара превысил 80 рублей
Карина Казанцева
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Курс доллара превысил 80 руб. впервые с 30 марта, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» вырос на 66 коп., до 80,19 руб. (10.03 мск).
В то же время январский фьючерс на нефть Brent снизился на 3,56%, до $36,59 доллара за баррель.
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