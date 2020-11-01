В турецких отелях ввели налог на проживание

С 1 ноября в Турции вводится налог на проживание в отелях, передает РИА «Новости».

Новый налог будет нужно оплачивать лишь тем туристам, которые самостоятельно забронировали проживание в гостинице как через онлайн-платформы, так и непосредственно на ресепшене отеля. Отмечается. что для организованных туристов налог будет автоматически включен в стоимость путевки.

Как рассказал гендиректор туристических агентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, налог будет практически незаметным, поскольку увеличение стоимости на 1% не станет играть решающей роли в условиях, когда у россиян почти нет выбора среду зарубежных направлений.

При этом глава федерации отельеров Турции Осман Айык отметил, что все собранные от взимания налога средства будут поступать в бюджет Турции.

Как сообщалось, в апреле 2020 года в турецких отелях планировалось ввести налог на проживание в размере 1%, но из-за пандемии коронавируса его вступление в силу было отложено.

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