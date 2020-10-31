Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов за электроэнергию

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Правительство России поручило принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию, сообщается на сайте кабинета министров.

Кабмин рекомендует региональным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления принять меры по «сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы», указано в сообщении.

Кроме того, рекомендуется принять меры для предотвращения увеличения просроченной задолженности.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

В России начали по-новому проверять бытовые счетчики

Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков