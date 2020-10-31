Кабмин поручил принять меры по сокращению долгов за электроэнергию
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Правительство России поручило принять меры по сокращению долгов потребителей за электроэнергию, сообщается на сайте кабинета министров.
Кабмин рекомендует региональным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления принять меры по «сокращению задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергоресурсы», указано в сообщении.
Кроме того, рекомендуется принять меры для предотвращения увеличения просроченной задолженности.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России начали по-новому проверять бытовые счетчики
— Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков