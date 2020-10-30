Россияне впервые с июля 2019 года стали лучше платить по ипотеке

Число просроченных ипотечных кредитов в России по итогам сентября текущего года уменьшилось на 2,6% впервые с июля 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, их количество снизилось до 39,2 тысяч ссуд.

Кроме того, впервые с апреля 2020 года на 3,2% сократился портфель «плохой» ипотеки и достиг 103,7 миллиарда рублей.

При этом в сравнении с прошедшим августом ранние просроченные задолженности в сентябре возросли на 6,5%.

Аналитики предполагают, что такие изменения связаны с реструктуризацией дефолтных ипотечных кредитов по собственным программам банков.

Гендиректор компании «Эквифакс» Олег Лагуткин отметил, что ипотека по-прежнему является наименее рисковым видом розничного кредитования.

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