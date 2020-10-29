ЦБ предупреждает о росте хищений средств со счетов клиентов банков

Центральный банк России ожидает, что во второй половине 2020 года ожидается рост хищений средств со счетов клиентов банков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, по данным регулятора, с начала года растет число хакерских атак, осуществляемых через шпионские программы, а также уже появились новые виды вредоносного программного обеспечения.

В ЦБ уточнили, что такие программы позволяют удаленно получить доступ к информационным системам различных организаций.

«Это дает основания прогнозировать отложенный эффект в виде роста хищений во второй половине 2020 года», — добавляет регулятор.

При этом в Банке России отметили, что ожидают принятия закона, дающего ему возможность осуществлять блокировку мошеннических сайтов самостоятельно.

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