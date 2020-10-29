Власти планируют продлить налоговые каникулы для бизнеса на полгода

Власти хотят продлить отсрочку по уплате налогов для малого и среднего бизнеса на полгода. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Согласно документу, налоговые каникулы будут продлены до 1 апреля 2021 года. Отсрочка коснется большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых).

Продление каникул будет относиться только к части наиболее пострадавших отраслей.

Так, власти выбрали культуру, организацию досуга, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, общественное питание, организацию конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению.

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