Власти планируют продлить налоговые каникулы для бизнеса на полгода
Власти хотят продлить отсрочку по уплате налогов для малого и среднего бизнеса на полгода. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Согласно документу, налоговые каникулы будут продлены до 1 апреля 2021 года. Отсрочка коснется большей части налогов (за исключением НДС и платежей самозанятых).
Продление каникул будет относиться только к части наиболее пострадавших отраслей.
Так, власти выбрали культуру, организацию досуга, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность, общественное питание, организацию конференций и выставок, предоставление бытовых услуг населению.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Дума приняла в I чтении законопроект о повышении налога для богатых
— Расходы россиян в пандемию рекордно выросли
— Госдума приняла законопроект о процедурах применения РФ экономических санкций