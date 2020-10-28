Счетная палата впервые разработала свой прогноз развития экономики России

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Счетная палата России впервые подготовила собственный вариант прогноза развития экономики страны. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о прогнозе развития российской экономики на период с 2020 по 2023 годы. Он создан исходя из варианта развития событий, при котором карантинные меры будут продлены до лета 2021 года.

Аудиторы создали два сценария: базовый и консервативный. Согласно первому, борьба с пандемией продолжится, однако новых строгих ограничительных мер в страны вводить не станут. Второй предрекает повторное введение ограничений в Европе и России, а их снятие — летом 2021 года.

Специалисты также отмечают, что падение мировой экономики в 2020 году будет довольно сильным, а ее восстановление состоится лишь в 2022 году.

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