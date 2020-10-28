Российские тесты на коронавирус начнут продавать за рубежом в 2021 году

Российские экспресс-тесты на антитела к коронавирусу производства «Рапид Био» (резидент фонда «Сколково»), должны поступить на зарубежные рынки в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сооснователя компании Семена Покацкого.

По его словам, компания часто получает заявки на поставки в другие страны, в большей части из стран СНГ.

«Мы получили три заявки из разных стран, в том числе одну из Германии. Пока мы рассматриваем их. Мы планируем выходить на зарубежные рынки в следующем году, в том числе и в эти страны», — рассказал Покацкий.

Экспресс-тест помогает по капле крови в домашних и лабораторных условиях определить наличие антител классов IgM и IgG к COVID-19. Результаты можно узнать в течение 10-15 минут.

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